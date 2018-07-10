جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنيّة

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في استقبال طلبات الراغبين الالتحاق في دبلوم الأمن والسلامة والذي يستمر التقديم عليه حتى ١٦-٨-٢٠١٨ وأوضح عميد معهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية د.مبارك بن عبيد الحربي أن تنفيذ مثل هذه الدبلومات يأتي تلبية لمتطلبات سوق العمل؛ وتماشيًا مع محاور رؤية المملكة 2030، كما ذكر الحربي أن دبلوم الأمن والسلامة معتمد من وزارة الخدمة المدنية ومصنف ضمن دليل الوظائف بالوزارة ، حيث يتمكن الخريج من الحصول على وظيفة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثانية، بمسمّى (مشرف أمن وسلامة مهنيّة)، إضافة إلى إلمامه بمعايير السلامة الدوليّة وتطبيقاتها حسب طبيعة المنشأة، ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.
للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة الرابط التالي: