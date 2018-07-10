قصر الظهور في وسائل الإعلام على الحاصلين على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي البدء اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، في تطبيق التزام وسائل الإعلام المختلفة بقصر الظهور الإعلامي والمشاركات الإعلامية في المجال الرياضي على الحاصلين على عضوية الاتحاد وعدم السماح لغير ذلك.
وجدد المجلس التأكيد على رفض انتهاكات وتجاوزات قنوات “بي إن سبورت” وسعيها لتسييس الرياضة، وقرر تشكيل فريق عمل لمزيد من التواصل مع الاتحادات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية؛ للعمل على حماية الرياضة من الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها قنوات “بي إن سبورت”.
واعتمد المجلس القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، والتي تتلخص فيما يلي:
أولاً: إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات للجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.
ثانيًا: فيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص؛ فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم.
كما أقرَّ المجلس تشكيل لجنة قانونية برئاسة فراس الربيعي وعضوية ممثلين عن وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، تكون مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.