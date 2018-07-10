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اخبار رياضية > اتحاد كرة القدم يصدر جدول دوري المحترفين بعد تعديله
10/07/2018   5:15 م

اتحاد كرة القدم يصدر جدول دوري المحترفين بعد تعديله

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018 – 2019، المعدل على الجدول السابق الذي صدر في 11 يونيو الماضي.

وجاء الجدول المعدل بناءً على الملاحظات الواردة على الجدول الأول، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين والهيئة العامة للرياضة فيما يخص مواعيد صيانة الملاعب، ومراعاة مشاركات الأندية في البطولات العربية والقارية.

وكان الاتحاد السعودي قد حدد يوم الخميس 30 أعسطس 2018 موعداً لانطلاق الدوري بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة، وسيستمر حتى الخميس الثاني من مايو 2019.

                                               للاطلاع على الجدول المعدل

جدول دوري المحترفينجدول دوري المحترفين

اتحاد كرة القدم يصدر جدول دوري المحترفين بعد تعديله

اخبار رياضية
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