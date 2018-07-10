بالفيديو.. “المرور” يوضح أين تذهب المخالفات المرورية بعد رصدها؟

تعمل كاميرات “ساهر” والكاميرات المثبتة بالإشارات المرورية بالطرق بمحافظات ومناطق المملكة على رصد المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات.. ولكن أن تذهب هذه المخالفات؟ ولماذا تستغرق وقتاً حتى يتم إشعار المخالف بها؟
تذهب تلك المخالفات إلى مركز معالجة المخالفات المرورية التابع للإدارة العامة للمرور، حيث تعمل 120 فتاة سعودية على مدار الساعة على التحقق من المخالفات ومراجعتها قبل إصدارها وإشعار قائد المركبة بمخالفته، حيث يقمن بمعالجة المخالفة يدوياً بهدف التقليل من احتمالية خطأ نظام الرصد الآلي.
وتقول دلال الزعبي مديرة قسم معالجة المخالفات المرورية إن المخالفة تمر بعدة مراحل، بدءاً من تحليلها، ومعالجتها، وتدقيقها، ومراجعتها، قبل إصدارها؛ للتأكد من صحتها وفقاً لنظام المرور.
يذكر أن المملكة تضم ثلاثة مراكز رئيسية لمعالجة المخالفات المرورية، بالإضافة إلى مراكز دعم ومساندة.
وفق “أخبار 24”.