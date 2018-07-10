الممرضة منقذة قائد المركبة بعرعر: أوقفت النزيف بشماغ أحد المتجمهرين ورافقت بعدها المصاب في سيارة الإسعاف

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، الممرضة منى العنزي نظير موقفها البطولي والإنساني المتمثل في قيامها بإنقاذ حياة مواطن انقلبت سيارته في أحد شوارع مدينة عرعر.
وروت العنزي وفقاً لـ”العربية”، تفاصيل ما حدث وكيف أسعفت المصاب، قائلة إنها كانت قد خرجت من منزلها لشراء علاج من الصيدلية لابنتها، وشاهدت أثناء ذلك سيارة تسير بسرعة فائقة بشارع الملك عبدالعزيز بعرعر قبل أن ترتطم بجسر المشاة ويطير قائدها إلى خارج المركبة.
وأضافت أنها قامت برمي أغراضها وهرعت إلى الموقع، وأخبرت المتجمهرين بأنها ممرضة وقامت بفحص المصاب الممدد على الأرض للتأكد إن كان يتنفس بشكل طبيعي، فاتضح أنه أصيب في الجهة اليمنى من الرأس وبكسر وجروح في الفك، فطلبت من أحد المتجمهرين شماغاً أوقفت به النزيف، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب حتى وصول الهلال الأحمر.
ولم تكتف الممرضة العنزي بذلك، بل أصرت على مرافقة المصاب في سيارة الإسعاف للاطمئنان عليه حتى وصوله طوارئ مستشفى عرعر المركزي، وبقيت طوال هذه المسافة ممسكة برأسه حتى لا يتضاعف النزيف، وبقيت مع الفريق العلاجي حتى اطمأنت عليه بشكل كامل.
وقالت العنزي التي تعمل منذ 8 أعوام في إدارة الإبداع كأخصائية تمريض بصحة الحدود الشمالية إنها قامت بهذا العمل بحكم طبيعة عملها كممرضة والتي تعتبر مهنة إنسانية في المقام الأول.