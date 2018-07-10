بالفيديو.. لحظة القبض على عدد من مروجي الخمور بالرياض ومقاومتهم رجال الأمن

نفذت الحملة الأمنية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” بالتنسيق والتعاون مع شرطة الرياض حملة لضبط المخالفين، حيث تم القبض على عدد من مروجي الخمور بالرياض.
ووثَّق حساب “مناصر العسكر” على “سناب شات” لحظة إلقاء رجال الأمن القبض على المروجين (من الجنسية الإثيوبية)، حيث قاوموا الكمين أثناء تفتيشهم وحاولوا الهرب، غير أن رجال الأمن طاردوهم ونجحوا في الإمساك بهم.
وضبط رجال الأمن بحوزة المروجين أعداداً كبيرة من قوارير الخمور التي كانوا يعتزمون ترويجها، فيما قام مسعفو الهلال الأحمر بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأحد المروجين بعد تعرضه لإصابة أثناء محاولته الهرب.
الحملة الأمنية بشرطة منطقة الرياض تطيح بمروج خمور بعد مقاومته للكمين .
تفاصيل أكثر عبر سناب مناصر العسكر . pic.twitter.com/cPBCT3qQJo
— سعود الشيباني (@saudshaibani) July 10, 2018