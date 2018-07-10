فتحت النيابة العامة تحقيقاً في قضية فتاة خميس مشيط التي ظهرت في مقطع فيديو تشكو من تعنيف والدها لها، حيث أدلت الفتاة في أقوالها بما تعرضت له من تعنيف.
وأوضحت الفتاة، وفقاً لـ “سبق”، أنها كشفت للنيابة العامة عن تبصيمها على أقوال لم تقلها أو تدل بها، خوفاً من أن يتم سجنها، وبينت أن محقق الشرطة ألمح لها بأنها ستسجن 3 أشهر إذا لم تقم بالتبصيم.
وأكدت أنها لا ترغب إلا في أن تحتويها أسرتها وتهتم بها، مبينة أن لجوءها لإحدى الأسر كان من باب الخوف من تعرضها للأذى النفسي أو الجسدي.
وكانت الفتاة قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حمايتها من العنف الذي تتعرض له من قبل والدها، لافتة إلى أنها تعرضت للضرب والتهديد والإهانة من بعض أفراد أسرتها، مبينة أنها تقدمت ببلاغات لعدد من الجهات الرسمية، ولم يتم التعامل مع بلاغاتها بالشكل الذي يحميها من التعنيف.