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أخبار محلية > “الحج والعمرة” تنشر فيديو يوضح تصورها للمناسك في 1451هـ.. سوار وبطاقة وسماعة أذن ستنهي معاناة الحجاج
10/07/2018   11:58 ص

“الحج والعمرة” تنشر فيديو يوضح تصورها للمناسك في 1451هـ.. سوار وبطاقة وسماعة أذن ستنهي معاناة الحجاج

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نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو يوضح تصورها لمناسك الحج بعد 12 عاماً، مع استخدام واسع للتكنولوجيا والوسائل التي توفر راحة أكثر لحجاج بيت الله الحرام.

وأظهر الفيديو أن التسجيل في الحج عام 1451 هـ سيكون من خلال “تطبيق”، يُرسل عبره للحاج صندوقاً به سوار وبطاقة الحاج، بالإضافة إلى سماعات الأذن التي تعطيه المعلومات أثناء تأديته المناسك.

وبين الفيديو أن بطاقة الحاج الإلكترونية ستغني حجاج الخارج عن الوقوف في الجمارك وقضاء وقت طويل، حيث سيكتفون فقط بتمريرها البطاقة على جهاز إلكتروني، ومن خلالها يستطيعون ركوب قطار الحرمين والوصول إلى فندق الإقامة الخاصة بهم، حيث ستكون حقائبهم في انتظارهم.

وأثناء الطواف والسعي سيقوم السوار الإلكتروني بحساب الأشواط وتنبيه الساعي إذا مر بين العلمين الأخضرين، كما سيستمع الحاج لأدعية الطواف من خلال سماعات الأذن.

وستساعد سماعات الأذن أيضاً في تجاوز حاجز اللغة بين الحجاج والقائمين على تنظيم الحج، حيث ستقوم السماعة بترجمة الحديث من مختلف اللغات.

وفي حال إذا ضاع حاج عن رفقائه أو ابتعد عنهم، فإن البطاقة الإلكترونية ستساعده في تحديد موقعهم على الهاتف الجوال ومن ثم سهولة الوصول إليهم.

وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تنشر فيديو يوضح تصورها للمناسك في 1451هـ.. سوار وبطاقة وسماعة أذن ستنهي معاناة الحجاج

أخبار محلية
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