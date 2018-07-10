قال رئيس تطوير النقل في هيئة تطوير الرياض الأمير سعود بن نهار، إن العاصمة تعاني من خلل في الأنسنة يجري معالجتها في الوقت الحالي، من خلال تقليل اعتماد السكان على المركبات الخاصة في التنقل، وتحويلهم للنقل العام وزيادة رقعة مساحات المشي.
وأوضح الأمير سعود بن نهار، وفقاً لـ “الحياة”، أن خطط تطوير مدينة الرياض بُنيت بالاعتماد على المركبة الذاتية في التنقل، ما يجبرنا على البحث عن حل للازدحام المروري والتلوث، والحل الأقرب والأنسب للمدينة هو مشروع النقل العام، وعلينا دعم السكان لاستخدامه بعد اكتماله.
وأشار إلى أنهم يعملون على جعل محطات المترو في مناطق مكشوفة، وألا تكون هناك بنايات أمام أعين الخارجين منها، مشيراً إلى أن العمل على ذلك بدأ منذ عام 2013 وما زال مستمراً، وتم التركيز على أن تغطي محطات القطارات أكبر رقعة من الرياض، وتغطي الحافلات باقي أنحاء المدينة.
ولفت الأمير سعود إلى أن مسارات القطار الستة تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمعالم الرياض الكبرى كالمطار ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات ووسط المدينة.
وأكد أن الهيئة وأمانة الرياض تنسقان مع وزارة النقل لإجراء تحسينات في الطرق لفك الاختناقات المرورية، مبيناً أن التمدد الأفقي مثل مشكلة كبيرة للعاصمة، وهناك عمل على تحسين الأحياء ومعالجة خلل الأنسنة في المدينة بشكل مطلق.