شقيقة حارق سيارة المواطنة بالجموم: المجني عليها استفزت الجناة فحرقوا سيارتها

قالت شقيقة أحد المتورطين في جريمة حرق سيارة مواطنة بمحافظة الجموم قبل أكثر من أسبوع، إن المجني عليها استفزت شقيقها ورفاقه ودفعتهم لحرق سيارتها.
وزعمت أن المشكلة بدأت عندما حاولت المجني عليها استفزاز الجناة بمرورها من أمامهم بسيارتها وإطلاق عبارات كانت السبب في إشعال غضبهم، مضيفةً بحسب “مكة” أنهم حاولوا استرضاء سلمى بتعويضها عن سيارتها مع التعهد بعدم التعرض لها مجدداً.
من جانبها، نفت سلمى البركاتي صاحبة السيارة المحترقة صحة ما زعمته شقيقة الجاني.
وكانت البركاتي قد بثت فيديو لاحتراق سيارتها بقرية الصمد التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الشرطة الحادث وأكدت أن الحريق متعمد وتم إخماده، فيما بادر أحد رجال الأعمال بتعويض سلمى بسيارة أخرى جديدة من نفس طراز سيارتها المحترقة.