تصادم مروع على الطريق الدولي بجازان يؤدي لمصرع أم وطفليها وجندي حرس حدود

تسبب تصادم مروع بين سيارتين وقع اليوم الاثنين على الطريق الدولي الجديد بجازان في مصرع جندي بحرس الحدود وامرأة وطفلين.
وأوضح الناطق الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي وبه عدد من المصابين.
وأضاف أنه فور وصول فرق إسعافية إلى الموقع تبين وجود تصادم بين سيارتين، الأولى تقل عائلة مكونة من 9 أشخاص، وهم الأب والأم وأبناؤهما، أما السيارة الأخرى فيوجد بها 3 أشخاص، بما فيهم قائد المركبة، وهو جندي من منسوبي حرس الحدود.
وأبان الصرخي أن التصادم تسبب في وفاة أم وطفلين من المركبة الأولى، ووفاة قائد المركبة الأخرى وهو الجندي، فيما تفاوتت إصابات الآخرين ما بين متوسطة وحرجة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى بيش العام لتلقي العلاج.