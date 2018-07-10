تغريدة تبرز كرم مواطن بعرض ثمر نخله تدفع السفارة السويسرية للرد‎

علّقت السفارة السويسرية بالمملكة على تغريدة تحوي صورة تبرز كرم مواطن عرض ثمار النخل على المارة، حيث أشارت في ردّها إلى دراسة علمية سويسرية حول علاقة الكرم بالسعادة.
وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة زيوريخ، بأن الكرم يشحن الدماغ بالسعادة وأنه حتى القدر الضئيل من العطاء يحفز حصول المرء على السعادة، ما دفع السفارة للتعليق: “زينة الغنى الكرم”.
وكانت الصورة تبرز كرم مواطن دلّى عذوق التمر خارج أسوار منزله، وعلق لوحة كُتب عليها: “ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية”، ليعلق عليها المواطن الذي نشرها: “أطيب ثمر من أطيب ثرى وأطيب ناس”، ما دفع حساب السفارة الرسمي للرد بالإشارة إلى “دراسة علاقة عصبية بين الكرم والسعادة”، والتي قيست عبر استخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي في مناطق من الدماغ.