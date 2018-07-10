بالأرقام.. تعرف على أرباح وعدد المشتركين في “وقت اللياقة” قبيل طرحها للاكتتاب

كشفت شركة “لجام للرياضة” المالك والمشغل لأندية “وقت اللياقة”، عن إيرادات وصافي الدخل والمشتركين في الأندية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتغير الذي طرأ عليها.
وحققت الشركة ايرادات قدرت عام 2015 بـ 594.8 مليون ريال، وعام 2016 بـ 700.9 مليونًا، وعام 2017 بـ 732.8 مليونًا، وبلغ صافي الدخل عام 2015 ما مقداره 182.4 مليون ريال، وعام 2016 إلى 203.1 مليونًا، فيما انخفض إلى 174.2 مليونا عام 2017.
ووصل عدد مشتركي وقت اللياقة عام 2015 إلى 151 ألف مشتركً، زادوا في عام 2016 إلى 208 ألف مشترك، ثم إلى حوالي 210 ألف في عام 2017 منهم 12 ألف سيدة.
وكانت الشركة قد أعلنت طرح أسهمها في السوق السعودية بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلبها، بطرح 15.72 مليون سهمًا للاكتتاب العام في الأول من أغسطس المقبل.