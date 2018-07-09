الحكم بالقتل لإرهابيين وسجن ثالث 23 عاماً كونوا تنظيماً لاستهداف رجال الأمن وأعمال التخريب

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل لإرهابيين تعزيرا، وسجن ثالث 23 عاما، كونوا خلية إرهابية في تنظيم سري مسلح يهدف لزعزعة الأمن الداخلي، بهدف استهداف رجال الأمن والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإحداث الفتنة.
وأدين المتهم الأول بقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخريب والفوضى، والسعي لإحداث الفتنة، والتحريض على المظاهرات وإطلاق النار على الدوريات ونقاط التفتيش وشرطة العوامية وتستره على آخرين، وجلبه سلاحا وذخيرة للقطيف وإخفائها في منزله، والتواصل مع المطلوبين أمنيا والسطو المسلح على صيدلية بالقطيف.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني بنفس التهم، إضافة إلى قيامه بإطلاق النار على السجن العام بالقطيف ورميه قنابل المولوتوف على المدرعات الأمنية بقصد اغتيال رجال الأمن وحيازته السلاح، ومشاركته في أعمال الشغب والتخريب، وحرق الإطارات في الشوارع ومساعدته المتهم الأول في جلب السلاح وذخيرة لمحافظة القطيف واستخدام سيارته في ذلك.
أما المتهم الثالث فحُكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما مع منعه من السفر مدة مماثلة، لاتجاره بالسلاح بيعا وشراء دون ترخيص، بالمنطقة الشرقية مع علمه أنها ستُستخدم من قبل مثيري الشغب بمحافظة القطيف في الإخلال بالأمن الداخلي ونقله السلاح إلى المنطقة الشرقية وتسليمها للمدعى عليهما الأول والثاني وتستره عليهما وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهما.