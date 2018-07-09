نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية
09/07/2018   9:44 م

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

+ = -
703

أدّى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد عصر اليوم الأحد، صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، الذي نالته يد الغدر والإرهاب في نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة ـ الطرفية أمس الأحد.

وشهد جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة، صلاة الميت على الشهيد “سليمان”، حيث تقدّم أمير المنطقة جموع المصلين، كما عبّر سموه عن صادق تعازيه لوالد وذوي الشهيد، مؤكداً أن العزاء للوطن كافة في مصاب الجميع، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء.

وحضر صلاة الميت مع أمير القصيم: وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة بالإنابة اللواء سفر العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وجمع من المصلين.

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

وفق “أخبار 24”.

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993807.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.