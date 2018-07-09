أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية

أدّى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد عصر اليوم الأحد، صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، الذي نالته يد الغدر والإرهاب في نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة ـ الطرفية أمس الأحد.
وشهد جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة، صلاة الميت على الشهيد “سليمان”، حيث تقدّم أمير المنطقة جموع المصلين، كما عبّر سموه عن صادق تعازيه لوالد وذوي الشهيد، مؤكداً أن العزاء للوطن كافة في مصاب الجميع، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء.
وحضر صلاة الميت مع أمير القصيم: وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة بالإنابة اللواء سفر العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وجمع من المصلين.
وفق “أخبار 24”.