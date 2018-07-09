نائب وزير الخدمة المدنية: مكّنا الجهات الحكومية من تولي عدد من الجوانب الوظيفية.. آخرها الترقيات

كشف نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، عن تمكين العديد من الجهات الحكومية من عدة جوانب وظيفية ـ من بينها التوظيف والاستقطاب بمهنية عالية، وآخرها الترقيات.
وأوضح خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان (تمكين الترقيات) اليوم الاثنين في الرياض، أن إجراءات التمكين تتم في الجهات الحكومية لبعض الجوانب الوظيفية، ومن أبرزها حالياً التوظيف والاستقطاب الذي يتم بمهنية عالية، مشيرا إلى أن وزارة العدل بدأت منذ عشر سنين، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل وزارة التجارة والاستثمار، وديوان المظالم وديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الملفي أنه استمراراً في هذا النهج فقد شرعت وزارة الخدمة المدنية في تمكين العديد من الجهات الحكومية في العديد من الجوانب الوظيفية، والتي منها تمكين الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، مؤكدا أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمرين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.