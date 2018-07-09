كيف تستفيد من الأمر الملكي بتحمل الدولة الضريبة عن المسكن الأول

كشف حساب الضريبة المضافة عن الإجراءات المطلوبة لتمكين المواطن من الاستفادة من الأمر الملكي بتحمل الدولة الضريبة عن المسكن الأول له.
وأوضح أن الخطوات هي: التسجيل في نظام وزارة الإسكان عبر https://vat.housing.sa، بعدها تصدر الوزارة شهادة الاستحقاق، ليتم تقديمها لشراء المسكن الأول بدون دفع ضريبة، ثم يتقدم المورد لوزارة الإسكان بطلب دفع ضريبة القيمة المضافة عبر نفس الموقع المذكور أعلاه.
وأضاف أن الخطوات التالية هي: أن تتحقق الوزارة من المستندات وسلامة التوريد، وتقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) إلى المورد وبحد أقصى 42500 ريال، ثم يقوم المورد بالإقرار عن كامل الضريبة المستحقة على التوريد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.