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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الحرس الوطني يتفقد مصابي الحد الجنوبي.. وأحدهم يبادره: “طمني على أخوياي”
09/07/2018   9:35 م

بالفيديو.. وزير الحرس الوطني يتفقد مصابي الحد الجنوبي.. وأحدهم يبادره: “طمني على أخوياي”

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قام وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف اليوم الاثنين، بزيارة مصابي الحرس الذين يتلقون العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض إثر إصابتهم بالحد الجنوبي.

ونقل للمصابين، وهم المقدم ركن سعد بن مقحم القحطاني والمقدم الركن خالد بن مانع المانع والملازم أول ممدوح بن سالم الشمري والوكيل رقيب نايف بن شرعان العنزي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل.

وأثناء تفقد الأمير خالد أحد المصابين والاطمئنان عليه وسير تلقيه العلاج الناجع بادر بسؤال سموه قائلاً: “طمني على أخوياي”، ليرد عليه وزير الحرس الوطني بأنهم بخير.

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وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الحرس الوطني يتفقد مصابي الحد الجنوبي.. وأحدهم يبادره: “طمني على أخوياي”

أخبار محلية
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