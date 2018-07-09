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أخبار محلية > القبض على مواطنين امتهنا سرقة المارة في الطرق والأسواق باستخدام دراجات نارية
09/07/2018   5:37 م

القبض على مواطنين امتهنا سرقة المارة في الطرق والأسواق باستخدام دراجات نارية

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لارتكابهما جرائم سلب ونشل المارة في الطرق والأسواق.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه وبناء على ما توفر من أدلة عن امتهان المواطنين ارتكاب جرائم سلب ونشل وسرقة من المارة في الطرق العامة والأسواق والمجمعات التجارية، واستخدامهما الدراجات النارية في ارتكاب جرائمهما، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة عن القبض عليهما.

وأضاف أن المواطنين أقرا بارتكاب ست جرائم سرقة لحقائب يدوية ومجوهرات وهواتف محمولة وأموال نقدية، حيث تم إيقافهما تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة.

القبض على مواطنين امتهنا سرقة المارة في الطرق والأسواق باستخدام دراجات نارية

أخبار محلية
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