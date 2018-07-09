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أخبار محلية > تنويه من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشأن جائزة الملك عبدالعزيز للمزايين
09/07/2018   5:36 م

تنويه من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشأن جائزة الملك عبدالعزيز للمزايين

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أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس (الأحد) تنويهاً مقتضباً بشأن جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم إلغاء فئة “المئة” من لوني الحمر والشقح في النسخة الثالثة فقط، لتكون فئة “الخمسين” هي الفئة الأعلى بمزايا وجوائز “المئة”؛ وذلك لقلة عدد المشاركين في النسختين الأولى والثانية.

ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو مهرجان ثقافي ورياضي واقتصادي ويقام سنوياً في الصياهد الجنوبية برماح شرقي الرياض، ويعد النسخة المطورة لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل التي أُقيمت للمرة الأولى عام 2000.

تنويه من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشأن جائزة الملك عبدالعزيز للمزايين

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