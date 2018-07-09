تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع شكوى مواطنات، من تواجد وافد بلباس غير مناسب في نادٍ صحي نسائي بالرياض، أثناء تقدم عدد منهن لوظيفة “مدربة رياضية” بالنادي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “إشارة إلى ما تم تداوله عن وافد يتواجد بموقع يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن، توضح الوزارة أنه تم تفتيش المنشأة من قبل المفتشين، وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة”.
وأشار إلى أنه تم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الأنظمة.
وكانت المواطنات قد اشتكين من تواجد وافد بالنادي أثناء إجرائهن المقابلات الوظيفية، قائلات إنه كان يرتدي “الشورت” ويستعرض عضلاته أمامهن ودخل بشكل غير مهذب، ما دفعهن إلى مغادرة المكان دون إجراء المقابلات.