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أخبار محلية > حكم قضائي بتغريم “هايبر ماركت” شهير ماليا لتورطه في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
09/07/2018   5:25 م

حكم قضائي بتغريم “هايبر ماركت” شهير ماليا لتورطه في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بـ”هايبر ماركت” شهير؛ لتورطه في بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة حكما أصدرته المحكمة الإدارية بالرياض بتغريم إحدى الشركات الكبرى المتخصصة بتجارة التجزئة في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مالياً، لتورطها في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتتضمن العقوبة أيضا التشهير بالشركة في صحيفتين محليتين على نفقتها. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحالّ التجارية، مواد غذائية منتهية الصلاحية في إحدى محال الهايبر ماركت الكبرى، وتم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية.

حكم قضائي بتغريم “هايبر ماركت” شهير ماليا لتورطه في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

أخبار محلية
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