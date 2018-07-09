بدء التقديم لبرنامج “وظيفتك بعثتك” لدارسة علوم الطيران والتمريض.. و”التعليم” توضح الشروط

بدأ اعتباراً من أمس الأحد التسجيل في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي مسار “وظيفتك بعثتك” لدراسة بكالوريوس علوم الطيران، وبكالوريوس التمريض.
وأوضحت وكالة شؤون البعثات بوزارة التعليم أن التقديم سيستمر لمدة أسبوع، مبينة أنه يجب ألاّ يقل معدل الثانوية العامة للمتقدم عن 90% في المسار العلمي، أو ما يعادلها في نظام المقررات في مسار العلوم الطبيعية.
وأضافت أن من الشروط ألاّ يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة، وألاّ يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، وضرورة الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات والتحصيلي.