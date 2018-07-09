شرطة المدينة تصدر بياناً حول فتاة شنقت نفسها بسبب “لعبة إلكترونية”

أكدت شرطة منطقة المدينة المنورة أن لعبة إلكترونية وراء إقدام فتاة على الانتحار بإحدى قرى جنوب المدينة نهاية الأسبوع الماضي.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة الرائد حسين القحطاني أنه عند الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الماضي باشرت الجهات الأمنية بلاغاً عن نقل فتاه متوفاة للمستشفى، أفاد ذووها بأنها قامت بشنق نفسها بمنزلهم في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة نتيجة تأثرها بلعبة إلكترونية. وفق “أخبار 4”.
وأفاد الرائد القحطاني أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية للحادث، وإشعار فرع النيابة العامة.