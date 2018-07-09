بالفيديو.. جندي بترت قدمه بسبب لغم في الحد الجنوبي يمازح أصدقاءه بقدمه المبتورة

وثق مقطع فيديو موقفاً طريفا لجندي بُترت قدمه إثر انفجار لغم فيها، خلال أدائه واجبه الوطني بالحد الجنوبي.
ويظهر المقطع الجندي سعد الشرمان يمازح أصدقاءه الذين يزورونه بالمستشفى، ويستخدم قدمه المبتورة في تقليد مشهد طالما قام به على الجبهة، وهو رمي العدو بالسلاح.
وقال أصدقاؤه إن الشرمان أثناء أدائه واجبه الوطني بالحد الجنوبي دهس لغماً، فأدى إلى بتر قدمه اليسرى بينما أُصيبت قدمه اليمنى بشظايا، ولا يزال يتلقى العلاج، لكنه تحلّى بالصبر وتحامل على آلامه، ويؤكد أنه لايزال أقوى رغم إصابته.
وحظي المقطع بإعجاب وإشادة واسعين بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا ببطولته وشجاعته، وأثنوا على مرحه وابتسامته، داعين له بتمام الشفاء العاجل.
وكتب الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عدة أبيات في مدح الشاب والإشادة ببطولته، حيث قال:
بقبل الجبهة لْجندي على الجبههْ
السعد في وجهه فخر وذخر هالدار
به يعتلي صيتك ويْلَمّ تشتيتك
وتتطمّن فْبيتِك وهو عند خط النار
يا مجد أحيانا وياحامي حْمانا
ويامرعب أعدانا ياسيفنا البتّار
يادار لِك روحه والدّم ونْضوحَهْ
ما أكرم جْموحَهْ وما أبخل الأشعار!
وفق “أخبار 24”.