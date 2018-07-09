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اخبار رياضية > اتحاد جدة يوضح سبب عدم الإعلان عن صفقاته الجديدة
09/07/2018   11:19 ص

اتحاد جدة يوضح سبب عدم الإعلان عن صفقاته الجديدة

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كشف نادي اتحاد جدة، عن سبب عدم إعلانه حتى الآن عن الصفقات الجديدة، أو اللاعبين الذين يتفاوض معهم.

وقال اتحاد جدة على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يود المركز الإعلامي أن يوضح لكافة الجماهير الاتحادية وللمتابعين الرياضيين، أن عدم إعلان أسماء المحترفين الذين يتم التفاوض معهم حاليًا، يأتي لاعتبارات قانونية في المقام الأول، ولعدم تأثير ذلك على سير المفاوضات”.

وأبدى نادي اتحاد جدة تفهمه لرغبة الجمهور في معرفة صفقات الفريق الجديدة، إلا أنه أعلن من خلال المركز الإعلامي أن المصلحة تقتضي عدم الإعلان الآن.

اتحاد جدة يوضح سبب عدم الإعلان عن صفقاته الجديدة

اخبار رياضية
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