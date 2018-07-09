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اخبار رياضية > شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية لاعبي فريقها بعد الخروج من كأس العالم
09/07/2018   11:15 ص

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية لاعبي فريقها بعد الخروج من كأس العالم

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عبّرت الجماهير البرازيلية عن غضبها من لاعبي المنتخب البرازيلي عقب خروجهم من بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا، وذلك أثناء استقبالهم لحافلة منتخب السامبا.

ورشقت الجماهير التي تواجدت منها أعداد كبيرة، الحافلة بكميات كبيرة من البيض؛ تعبيراً منها عن استيائها من أداء منتخب بلادها ووداعه للمونديال.

يذكر أن المنتخب البرازيلي المتوج باللقب العالمي من قبل 5 مرات، قد ودع منافسات بطولة كأس العالم، بعد الخسارة في الدور ربع النهائي أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد، ولم تحقق البرازيل اللقب منذ التتويج به عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية لاعبي فريقها بعد الخروج من كأس العالم

اخبار رياضية
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