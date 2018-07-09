بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في جدة

التقى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء أمس الأحد، بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي؛ حيث بحثا مجالات التعاون الثنائي، خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
وعقب الاجتماع وقع ولي العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين، تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية.
وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، إلى جانب الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف العميد ركن وليد السيف.
ومن الجانب الفرنسي السفير في المملكة فرانسوا غويت، ومدير المكتب العسكري الفريق بحري جان كازابينكا، والمستشار الدبلوماسي غزافيه شاتيل، والمستشار الصناعي هيرفيه غرانجان، والمستشار العسكري العقيد جاك دومونغرو، وملحق الدفاع الفرنسي لدى المملكة العميد بحري غزافيه موناك.
وفق “أخبار 24”.