دورة تدريبية لـ200 طاهٍ من مستثمري الـ “فود تراكس” بعنوان “الطاهي المثقف” بمكة

عقدت غرفة مكة المكرمة أمس الأحد، دورة تدريبية تحت عنوان “مبادرة الطاهي المثقف”، استهدفت مستثمري عربات الطعام المتحركة الـ “فود تركس”، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، والطهاة.
وتضمنت الدورة التي حضرها أكثر من 200 طاهٍ، واستمرت ليوم واحد، مقدمة عن مبادرة الطاهي المثقف، ومقدمة تعريفية بما سيتم تقديمه من منهج المبادرة، ثم مهارات التقطيع وكيفية استخدام السكاكين بأنواعها المختلفة، وفقرة عن الطهي الجزئي، وأساسيات أعمال الحلواني، والصحة العامة والسلامة المهنية، إلى جانب التطرق للطهي الكلاسيكي.
وبيّن عضو مجلس إدارة الغرفة نبيل عبدالرحيم الثقفي، أن الدورة تأتي ضمن اهتمامات الغرفة برعاية مختلف أعمال القطاعات الاقتصادية، خاصة الاستثمارات في مجال عربات الطعام المتنقلة، التي تشكل إضافة حقيقية، وتخدم سكان العاصمة المقدسة التي تشهد طلباً متواصلاً من قبل المستثمرين، كون مواسمها تشكل سوقاً مواتية لنجاح مختلف أنواع الاستثمارات.