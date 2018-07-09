بالفيديو.. المصلح يوضح حكم الدعاء والصدقة لمَن مات وهو مشرك

بيّن أستاذ الفقه بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح حكم الدعاء والصدقة لمَن مات وهو على الشرك، وهل هو جائز وينفع الميت أم لا؟
وأوضح الشيخ المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه إذا كان الميت قد مات على غير الإسلام فلا تنفعه تلك الأعمال، لأنه يكون خارج عما يكون به الثواب للإنسان في الآخرة، فالثواب في الآخرة فرع الإيمان.
وأضاف أن من مات مسلماً لكن كان لديه أخطاء، فإن كان لديه عذر الجهل فيعذر بجهله خاصة إذا كان الجهل فاشياً ولا يوجد هناك مَن ينبه إلى خطره وخطئه، فهنا يرجى أن يعفو الله عنه.
وفق “أخبار 24”.