نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سلمى البركاتي: حارق سيارتي هو مَن أبلغني بالحريق وتظاهر باستنكار الجريمة
09/07/2018   11:03 ص

سلمى البركاتي: حارق سيارتي هو مَن أبلغني بالحريق وتظاهر باستنكار الجريمة

+ = -
1119

كشفت المواطنة سلمى البركاتي، التي أضرم أشخاص من قريتها صمد بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، النار في سيارتها اعتراضاً على قيادة المرأة الأسبوع الماضي، عن أن الجاني هو مَن أبلغها بالحريق وتظاهر أمامها وأمام والدها باستنكار الجريمة.

وأضافت سلمى وفقاً لـ “عكاظ”، أنها لم تتوقع نهائياً أن يكون الشخص الذي أبلغها وكان أول الحاضرين لمنزلهم هو من قام بالحرق، مبينة أنه ظل واقفاً في مسرح الجريمة حتى حضرت الشرطة، ثم غادر الموقع فوراً بعد حضورها.

وأوضحت أن العديد من ذويها اتصلوا بها للضغط عليها من أجل أن تتنازل عن القضية، مبدية تخوفها جراء ذلك من أي ردود فعل انتقامية.

سلمى البركاتي: حارق سيارتي هو مَن أبلغني بالحريق وتظاهر باستنكار الجريمة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993731.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.