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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الطاقة المغربي مدفوناً بالرمال في قلب الصحراء.. وهذا هو السبب
09/07/2018   11:00 ص

بالفيديو.. وزير الطاقة المغربي مدفوناً بالرمال في قلب الصحراء.. وهذا هو السبب

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أظهر مقطع فيديو متداول عملية دفن جسد وزير مغربي في رمال الصحراء في إحدى المناطق المغربية، وذلك بهدف الاستشفاء من أمراض الروماتيزم والمفاصل.

وبدا في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بدفن كامل جسد وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز الرباح عدا رأسه، بالرمال في بلدة “مرزوكة” التي توجد في قلب الصحراء، وتصل درجة حرارتها إلي أكثر من 50 درجة مئوية.

وعلق مصور الفيديو على عملية دفن الوزير مازحاً بالقول: “وزير الطاقة والمعادن يستشفي بالطاقة الشمسية والرملية”.

واستغل الوزير زيارته للمنطقة لتجربة عملية التداوي والاستحمام بالرمال الساخنة، التي تشتهر بها البلدة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الطاقة المغربي مدفوناً بالرمال في قلب الصحراء.. وهذا هو السبب

أخبار محلية
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