شاهد.. أول صيدلية ذكية بالمملكة.. “روبوت” يجهز ويصرف الدواء خلال ثوان

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح آلية عمل أول صيدلية ذكية بالمملكة، تقوم بتجهيز وصرف الأدوية للمريض خلال ثوان فقط.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره داخل الصيدلية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك “روبوت” ينفذ الأوامر المدخلة إلى نظامه، ويقوم بجمع الأدوية المحددة وتوجيهها عبر سير كهربائي إلى موقع الصيدلي خلال وقت وجيز ليتم تسليمها للمريض.
وأوضح أحد الصيادلة العاملين بالصيدلية أن الروبوت ينفذ الأوامر الموجهة إليه بسرعة عالية، إذ يستطيع تجهيز نوع واحد من الأدوية في أقل من 20 ثانية فقط.
ويهدف المستشفى من تطبيق هذا النظام للقضاء على الزحام وتقليل وقت انتظار المرضى بالصيدلية، حيث يستطيع الروبوت صرف 1500 وصفة طبية خلال ساعة واحدة.
وفق “أخبار 24”.