اطلع على آلية توطين العمل في منافذ البيع في 12 نشاطا بنسبة 70%.. والاستثناءات المحددة من التوطين‎

كشفت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطا المنشورة في موقع وزارة العمل أن نسبة التوطين المستهدفة تبلغ 70%.
وأوضحت المسودة أن هنالك بعض فرص العمل المستثناة، مشيرة إلى أن هناك استثناء لمدة 6 أشهر من تاريخ تطبيق القرار بحث يسمح لعدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع بالعمل فيه بشرط أن لا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين.
وشددت التعليمات على أن لا يزيد عدد موظفي التنظيف والتحميل والتنزيل عن عامل واحد بحد أقصى يتولى التنظيف أو التحميل والتنزيل في المنشآت التي لا يزيد عدد موظفيها عن 5 موظفين ونسبة 20 % لأكثر من 5 موظفين، مضيفة أنه يسمح للوافدين العاملين في المكتب الرئيسي للمنشأة بالتواجد في منفذ البيع خارج أوقات العمل قبل افتتاحه أو بعد إغلاقه مساء فقط لحاجات تقتضيها مصلحة العمل.
ولفتت المسودة إلى استثناءات خاصة بمهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وميكانيكي سيارات وفني ساعات وفني صيانة الأجهزة وخياط وطاهي ومحضر الحلويات، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.
ويوضح الجدول التالي آلية احتساب 70% من التوطين في منافذ البيع:
وفق “أخبار 24”.