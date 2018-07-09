الزمالك يتمسك بكهربا ويرفض بيعه أو إعارته

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المنافس في الدوري المصري اليوم الأحد، رفضه بيع أو إعارة محمود عبد المنعم (كهربا)، عقب انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السعودي الموسم الماضي.
ووصلت البطاقة الدولية للجناح الذي شارك مع منتخب مصر في كأس العالم الحالية في روسيا، قبل وداع الدور الأول بثلاث هزائم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.
ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن منصور قوله: “وصلت البطاقة الدولية لكهربا بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد “.
وأضاف: “تم قيد اللاعب في الاتحاد المصري للعبة، ولا توجد أي نية لبيعه أو إعارته خلال الموسم المقبل وسيستمر مع الفريق”.
وبدأ الزمالك اليوم معسكره التدريبي في ألمانيا، والذي يستمر عشرة أيام استعدادًا للموسم الجديد.