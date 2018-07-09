“الهلال” يقترب من مهاجم “بنفيكا” مقابل 4 ملايين يورو

كشفت الصحف البرتغالية عن اقتراب المهاجم الليروفي “أندريه كاريلو” من قيادة هجوم الهلال الموسم المقبل؛ حيث قالت إن رئيس بنفيكا “لويس فيليبي فييرا” قد غادر إلى دبي للاجتماع مع سامي الجابر.
وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت عن رغبة الهلال في استعارة مهاجم بنفيكا “أندريه كاريلو” مقابل 4 ملايين يورو، وقد تتم الصفقة خلال الساعات القادمة؛ حيث غادر رئيس بنفيكا أمس إلى دبي لإكمال المفاوضات.
الجدير بالذكر أن اللاعب دولي في صفوف منتخب بيرو، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسبق له اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.
اللاعب يجيد في مركز الهجوم، وسبق أن تدرَّب تحت قيادة المدرب “خيسوس” الذي أوصى إدارة الهلال بالتعاقد معه، واللاعب هو صاحب أول أهداف بيرو في مونديال روسيا الحالي في شباك أستراليا.