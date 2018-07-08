ارتفاع طفيف لأرباح “المراعي” إلى مليار ريال خلال النصف الأول من 2018

ارتفعت أرباح شركة المراعي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 بشكل طفيف إلى 1004.8 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والتي حققت خلالها أرباحاً بلغت 1002.4 مليون ريال.
وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يعود إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 27.2 مليون ريال، وانخفاض تكلفة المبيعات بـ -4.7% لتحسن إدارة التكاليف، كما انخفضت تكلفة التمويل بـ8.9 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2018 مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض الإيرادات بـ -0.8%، نظراً لانخفاض مبيعات التصدير، والزيادة في العروض الترويجية، وانخفاض الربح الإجمالي بـ -3.2% وذلك لارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والأيدي العاملة.