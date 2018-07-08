بالأسماء.. “التعليم” تدعو 149 مرشحاً للمطابقة على وظائف تعليمية تعذّر حضورهم في إعلان سابق

دعت وزارة التعليم، اليوم الأحد، 149 متقدما للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية، والذين لم يلتحقوا بالدفعة الأولى التي أعلِن عنها سابقا وضمت 4622 متقدما، إما لعدم حضور المطابقة للمرشحين سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدم عند المطابقة من الوظائف.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، أنه تم تحديد موعد لحضور المرشحين يومي الاثنين والثلاثاء25-26 \10\1439هـ للمطابقة، مبينا أنه سيتم تطبيق نفس الشروط التي طُبقت على الدفعة الأولى.
وطالب المرشحين بإحضار أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف العصيمي أن على المرشحين إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، مبينا أن الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب منهم إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
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