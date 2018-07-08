هل هذه أسهل وظيفة في العالم براتب 20 ألف ريال؟

أعلنت جزيرة سانت هيلينا الواقعة في جنوب المحيط الأطلنطي عن توفر وظيفة مريحة للغاية براتب يبلغ 50 ألف جنيه أسترليني سنوياً (ما يعادل 248 ألف ريال)، أي 20600 ريال شهريا.
والوظيفة المطلوبة هي مسؤول الجوازات في مطار الجزيرة الذي تهبط به طائرة واحدة فقط أسبوعيا قادمة من جنوب أفريقيا، والوظيفة لا تتميز فقط بأنها الأسهل والأكثر راحة، إضافة إلى الراتب الكبير، بل لأن الوظيفة في جزيرة توصف بالروعة والجمال والمناظر الطبيعية الخلابة.
وسيعمل الموظف المطلوب، وفقًا لـ”ديلي ميل” ساعة واحدة فقط في الأسبوع، عند وصول الطائرة الوحيدة المذكورة، وسط توقعات بزيادة عدد الرحلات، وسيقضي باقي أيامه في استجمام على الجزيرة التي تشبه في طبيعتها أفلام الخيال، فيما يبلغ عدد سكانها 5633 نسمة فقط، ويوصفون بالود الشديد. وفق “أخبار 24”.
ويوصف المطار بأنه عديم الفائدة، رغم أنه كلّف دافعي الضرائب في بريطانيا 300 مليون جنيه إسترليني وافتُتح العام الماضي بعد أن عانى من مشاكل، هذا غير الرياح القوية التي تمنع الطائرات التي تحمل أكثر من 70 راكبا من الهبوط به، كما تعاني الشركة المشغلة من صعوبات مالية.