شيعت جموع غفيرة من مدينة نجران، مساء اليوم (الأحد)، جثماني المبتعثين الشهيدين ذيب بن مانع بن جاسر آل راكة اليامي، وجاسر بن دهام بن جاسر آل راكة اليامي، بعد وصول جثمانيهما إلى مطار نجران، ومن ثم الصلاة عليهما ودفنهما بمقبرة المنصورة.
وأدت الجموع الصلاة على جثماني المبتعثين اللذين توفيا غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق بأحد الأنهار بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان أمر بإحضار جثمانيهما من الولايات المتحدة، حيث وصلا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنه إلى مطار نجران مساء اليوم، وكان في استقبالهما بالمطار وكيل إمارة المنطقة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية، سلطان بن ضاوي العتيبي.
#نجران_تايمز في استقبال مهيب؛ الآلاف يشاركون في تشييع شهداء أمريكا “ذيب اليامي وجاسر آل راكة” ب #نجران pic.twitter.com/kPZhjgjLZw
— نجران تايمز (@NajranTimes) ٨ يوليو ٢٠١٨