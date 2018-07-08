ميليشيا الحوثي تزرع مليون لغم في اليمن.. بعضها على شكل لعب أطفال لاستهدافهم

كشف مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله المعلم، أن ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران قامت بزرع مليون لغم في اليمن.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم الأحد إلى أن الميليشيا الحوثية وصل بهم الإجرام إلى تشكيل الألغام على شكل ألعاب لاستهداف الأطفال، مبينا أن المركز يمول بمبلغ 10 ملايين دولار لتوفير الأطراف الصناعية في مراكز خاصة بالأطراف الصناعية في كل من مأرب وتعز والمكلا وصنعاء والتي أنشأها المركز.
وأضاف أن تكلفة اللغم الواحد 3 دولارات ولكن تكلفة إزالته 300 دولار، مشيرا إلى أنه في عام 2013 أبلغت الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة أن صنعاء تخلصت من جميع الألغام لديها، ما يؤكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتصنيع المليون لغم حديثا بمساعدة من إيران.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة كانت قد أطلقت مؤخرا مبادرة إنسانية لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن بطرق عشوائية، خصوصاً في محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز، حيث يحمل المشروع اسم «المشروع السعودي لنزع الألغام» (مسام)، وتنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية عبر 5 مراحل بتكلفة 40 مليون دولار