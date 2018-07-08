مستشار قانوني: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال عقوبة تنتظر “طمبق”

أفاد خبير قانوني أن عقوبة جريمة التحرش وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية نحو 300 ألف ريال، وهي العقوبة التي تنتظر الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه والمتهم بالتحرش بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى “طمبق”.
وقال حمود الخالدي المحامي والمستشار القانوني وفقاً لــ”الرياض”، إن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف للحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه أياً كان، وذلك صيانةً لخصوصية الفرد التي كفلتها أحكام الشريعة.
من جهة أخرى، حذر خبراء في علم النفس من خطورة ترك الأطفال دون متابعة عند دخولهم على مواقع الألعاب الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، داعين إلى ملاحظة التغييرات التي تطرأ على سلوكياتهم وعدم السماح لهم بالعزلة لساعات طويلة ورفض تناول الطعام؛ للوقاية من التأثيرات السلبية لتلك الألعاب، والتي قد تصل إلى تدمير ذاكرته وتحوله لشخص خطر على حياته وأسرته.