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أخبار محلية > “التجارة” تدعو إلى التوقف عن استخدام مثبت السرعة في “دورانجو” و”شيروكي”.. وتستدعي 11 ألف سيارة
08/07/2018   5:57 م

“التجارة” تدعو إلى التوقف عن استخدام مثبت السرعة في “دورانجو” و”شيروكي”.. وتستدعي 11 ألف سيارة

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد، عن استدعاء (11137) سيارة من نوع “دودج دورانجو”، و”جيب جراند شيروكي”؛ وذلك بسبب خلل في نظام مثبت السرعة.

وأوضحت الوزارة أنها قررت استدعاء (9854) سيارة “جيب جراند شيروكي”، موديلات من (2014 – 2018)، وعدد (1283) سيارة “دودج دورانجو” موديلات (2017 -2018)؛ وذلك لخلل في مثبت السرعة قد يتسبب في عدم تمكن السائق من إيقاف نظام تثبيت السرعة ويتسبب في تسارع المركبة بشكل مفاجئ.

وطالبت الوزارة بالتوقف عن استخدام نظام مثبت السرعة في تلك السيارات، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ونوهت إلى أنه في حال تعليق نظام مثبت السرعة أثناء قيادة أحد المركبات المشمولة بالاستدعاء؛ فيجب استخدام الفرامل بقوة وثبات وتغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد (N).

وزارة التجارة والاستثمار

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تدعو إلى التوقف عن استخدام مثبت السرعة في “دورانجو” و”شيروكي”.. وتستدعي 11 ألف سيارة

أخبار محلية
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