أعلنت وزارة الداخلية بالمدينة المنورة اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ أنهى حياة طفلة، وذلك بضربها، ما أدى الى وفاتها.
وأوضحت الوزارة أن المدعو/ مدين بن حميد بن عبدالله القفاري – سعودي الجنسية- أقدم على إنهاء حياة الطفلة أيار أحمد محمد – تشادية الجنسية- حيث تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تمت إحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم بمنطقة المدينة المنورة.