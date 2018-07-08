“الأرصاد” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية في عدد من المناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في منطقة الرياض يستمر من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
كما نبهت لحدوث نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بمنطقة مكة المكرمة تستمر من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء، وحالة مماثلة في نجران من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء.
وشملت التنبيهات من حدوث انخفاض في الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في منطقتي عسير، والباحة تستمر من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً. وفق “أخبار 24”.
كما نبهت لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية في منطقة عسير تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء.
وأشارت الأرصاد إلى حدوث رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وطقس شديد الحرارة خلال فترة الظهيرة في المنطقة الشرقية من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.