تفاصيل التحرش بأكاديمية أثناء قيادتها السيارة بجدة.. وما حدث بعد إطاحة الشرطة بالجاني

قالت عميدة إحدى الكليات إنها تعرضت أثناء قيادتها لسيارتها في جدة للتحرش والإيذاء من قِبل أحد الشباب، ما دعاها لإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عنه.
وأوضحت الدكتورة سمر خان أن الواقعة حدثت من شاب في العشرين من العمر، مبينةً أنه تنقل يميناً ويساراً في 3 مسارات أمام سيارتها، وعندما علم بقيامها بتصوير تصرفه أسرع بالفرار بسيارته.
وأبانت أنها أبلغت المرور عبر تطبيق “كلنا أمن” وعبر بلاغ في أحد مراكز الشرطة، حيث تم القبض عليه، مبينة أن الشاب اعترف بما قام به وقدم اعتذاره لها.
وأضافت أنها تنازلت عن البلاغ ضد الشاب تقديراً لوالديه وشقيقه الأكبر الذي ذرف الدموع أمامها وهو يتوسل إليها للعفو عن شقيقه، لافتةً إلى أنها أعطته درساً في الأدب والاحترام، وطلبت منه ضرورة التحلي بالأدب واحترام النساء أينما كانوا.
وأشارت الدكتورة سمر إلى أنها وقعت على ورقة التنازل وتم الإفراج عن الشاب وقفل الملف نهائياً في مركز الشرطة، ولم يتم تحويله إلى النيابة العامة، مؤكدةً أنها لن تنشر الفيديو لأن ليس من حقها التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الجميع لتوثيق المخالفات التي تُرتكب ضدهم، وتقديمها كدليل إثبات للحصول على حقوقهم، مشددةً على ضرورة أن يتم ذلك وفقاً للقانون حتى لا يتعرضوا للمساءلة.