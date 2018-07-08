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أخبار محلية > وصول جثماني المبتعثين “جاسر” و”ذيب” إلى مطار جدة
08/07/2018   5:50 م

وصول جثماني المبتعثين “جاسر” و”ذيب” إلى مطار جدة

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وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم (الأحد) جثماني المبتعثين جاسر الراكة وذيب اليامي، اللذين توفيا غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق في أحد الأنهار بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ومن المقرر نقل الجثمانين مباشرةً إلى نجران للصلاة عليهما ودفنهما في مسقط رأسيهما. وفق “أخبار 24”.

وحظيت شجاعة الطالبين الفقيدين بإشادة واسعة بالولايات المتحدة، حيث نوهت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بشجاعة الطالبين اللذين غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلين من الغرق، معتبرةً إياهما نموذجًا للطلاب الأجانب الذين يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وصول جثماني المبتعثين “جاسر” و”ذيب” إلى مطار جدة

أخبار محلية
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