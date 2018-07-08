منح مبتعثة سعودية جائزة عالمية للسلام .. وتكريمها في مجلس العموم البريطاني

منح الاتحاد العالمي للسلام مبتعثة سعودية ببريطانيا، جائزة الإنجاز للشباب التي يقدمها الاتحاد العالمي للسلام؛ وذلك لجهودها في مجال الأمن السيبراني.
وتم تكريم المبتعثة لدراسة الماجستير نور الريس، خلال حفل أقيم في مقر مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.
ومُنحت المبتعثة تأشيرة خاصة من الحكومة البريطانية بعد أن أنهت دراسة الماجستير، وذلك لإنجاز مشروع باسم “أمن المجتمعات Alien Security”؛ نظراً لأهميته في الأمن السيبراني.
وأوضحت الريس أن مشروعها للماجستير كان يقوم على سحب معلومات من الشبكة وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ لإعطاء مؤشرات تفيد الجهات المختصة عن نوع الجرائم الإرهابية الإلكترونية ونشاطها، ودرجة خطورتها، وذلك حتى يسهل التصدي لها.
وأبانت أنها تعمل حالياً على استكمال مشروعها لأمن المجتمعات والمتمثل في شركةalien security لتقديم خدماتها للجهات والمنظمات والدول لحمايتها من الاختراق والهجمات الالكترونية والتصدي للإرهاب.