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أخبار محلية > انفجار صاروخ باليستي فشل الحوثيون في إطلاقه يصرع عدداً من العناصر والخبراء الأجانب
08/07/2018   5:43 م

انفجار صاروخ باليستي فشل الحوثيون في إطلاقه يصرع عدداً من العناصر والخبراء الأجانب

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لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية، وخبراء أجانب مصرعهم اليوم الأحد في صنعاء، نتيجة انفجار صاروخ باليستي كانوا بصدد إطلاقه باتجاه الأراضي السعودية.

وذكرت مصادر يمنية أن انفجاراً شديداً هز منطقة “بني الحارث” حيث موقع إطلاق الصاروخ، بعد أن فشلت العناصر الحوثية في إطلاقه، وهو ما أدى لمقتل جميع من كانوا متواجدين حول الصاروخ. وفق “أخبار 24”.

وأضافت المصادر أنه فور وقوع الانفجار قامت المليشيات بتطويق الموقع وإغلاقه منعاً لوصول أي شخص غير مرغوب فيه للمكان، للحيلولة دون تسرب أي صور أو معلومات حول الحادث.

انفجار صاروخ باليستي فشل الحوثيون في إطلاقه يصرع عدداً من العناصر والخبراء الأجانب

أخبار محلية
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