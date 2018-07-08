أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك موسم الحج هذا العام، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الحجز تشمل برامج الحج الثلاثة؛ وهي البرنامج العام والحج منخفض التكلفة والحج الميسر.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى الابتعاد عن استخدام العبارات الدالة على برامج الخدمات الخاصة وكبار الشخصيات “VIP ” والصور الدالة عليها، وكذلك تجنب المبالغة في الإعلانات الترويجية.
وألزمت وزارة الحج الشركات بالتقيد بالاسم التجاري للمنشأة حسب الاسم المسجل بسجلها التجاري، وكتابة رقم الترخيص، والعدد المرخص بخدمته بخط واضح، بالإضافة إلى كتابة عنوان المنشأة في مشعر منى، والتنويه عن خدمة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة للمخيمات المشمولة بخدمة القطار.
وحددت الوزارة بحسب “عكاظ” مواعيد تسليم مخيمات منى لصندوق الاستثمارات العامة بعد انتهاء موسم الحج، وذلك بدايةً من 14 ذي الحجة حتى 20 منه، على أن يكون آخر موعد لتسليم مخيمات مشعر عرفات لأمانة مكة هو 15 ذي الحجة.